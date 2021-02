Colpo in prospettiva per l’Udinese: ufficiale l’arrivo di Braaf dal Manchester City

L’Udinese è stata, tra movimenti in entrata ed uscita, una delle società italiane più attive nel corso di questa sessione di calciomercato invernale.

Il club friulano si è mosso in più direzioni ed il suo colpo è stato di quelli potenzialmente molto importanti in prospettiva. L’Udinese infatti si è assicurata, con la formula del prestito con diritto di riscatto, il talento olandese Jayden Braaf.

A confermare i buon esito della trattativa con il Manchester City è stata la stessa Udinese attraverso un comunicato ufficiale.

“Udinese Calcio comunica l'acquisizione, con la formula del prestito con diritto di riscatto, di Jayden Braaf dal Manchester City Fc.

L'attaccante olandese, classe 2002, è uno dei migliori giovani talenti, non solo della prestigiosa Academy del club inglese, ma del panorama europeo in generale.

Braaf nasce il 31 agosto 2002 ad Amsterdam.

A 7 anni entra nel prestigioso settore giovanile dell'Ajax prima di spostarsi, nel 2014, in quello del Psv Eindhoven dove mette subito in mostra il suo enorme talento.

Resta lì fino al 2018 quando lo nota il Manchester City che se lo assicura per la sua academy.

Braaf gioca con la seconda squadra dei Citizens e in Uefa Youth League allenandosi costantemente con la prima squadra guidata da Pep Guardiola.

Nella stagione 19/20 realizza 11 gol in 22 presenze tra Premier riserve e Fa Youth Cup.

Braaf vanta, inoltre, 12 presenze e 4 gol con la nazionale under 17 olandese e 2 reti in 3 gare con quella under 18.

Ha trascinato fino al quarto posto l’Olanda al mondiale under 17 del 2019 segnando due gol e disputando tutte le 7 gare.

Benvenuto Jayden!”.