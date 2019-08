James Rodriguez al Napoli, l'offerta azzurra per il prestito è ancora valida

Nonostante la frenata nella trattativa col Real, il Napoli non molla James Rodriguez: l'affare può andare in porto anche nelle ultime ore di mercato.

Pareva fatta, poi tutto si è bruscamente stoppato. Ma per dichiarare ufficialmente concluso il flirt tra James Rodriguez e il , con tanto di fumata nera, si dovrà attendere la sera del 2 settembre. Perché gli azzurri non hanno intenzione di mollare.

Secondo il 'Corriere dello Sport', infatti, l'offerta del Napoli per il prestito di James è ancora viva, concreta, presente sul tavolo del Real. L'ha fatta pervenire Jorge Mendes e, nonostante i netti passi indietro nella trattativa con le Merengues, a ben vedere non è mai stata stracciata.

In sostanza: James Rodriguez può ancora lasciare il per vestire la maglia del Napoli. Nonostante tutto, per ultimo l'infortunio al soleo che costringerà il colombiano a qualche settimana di stop, faccia pensare al contrario.

James, in effetti, andrebbe a incastrarsi perfettamente nel nuovo 4-2-3-1 di Ancelotti, che proprio tra le linee rischia di dover venire a capo con i maggiori grattacapi. A Firenze, ad esempio, il tecnico emiliano ha avanzato la posizione di Fabian Ruiz, schierando Zielinski nei due di centrocampo.

James Rodriguez, intanto, ha debuttato sabato contro il Valladolid, in un match sfortunato e pareggiato per 1-1: 57 minuti da titolare, prima della sostituzione con Vinicius Junior e dello stop per infortunio. Potrebbero trattarsi dei suoi ultimi minuti con la maglia del Real Madrid. Dura, ma le vie del mercato sono infinite.