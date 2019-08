Calciomercato Napoli, James Rodriguez si allontana: titolare col Real Madrid

Zinedine Zidane lancia dal 1' James Rodriguez nella sfida fra il Real Madrid e il Valladolid: per il Napoli si fa sempre più dura.

Il , fino al 2 settembre, data di chiusura del calciomercato estivo, spera in un ripensamento del e in un approdo all'ultimo nella squadra di Carlo Ancelotti del colombiano James Rodriguez, ma dalla continuano ad arrivare segnali negativi in tal senso.

L'ex , infatti, è stato regolarmente convocato dal suo allenatore, Zinedine Zidane, per l'esordio casalingo dei Blancos nella nuova stagione contro il Valladolid per la 2ª giornata della ed è stato schierato addirittura titolare.

Il Real dunque sembra non essere disposto a cedere il giocatore, a meno che non dovesse arrivare una proposta di acquisto a titolo definitivo alle cifre considerate dal club. In assenza di una proposta del genere (il Napoli chiede il giocatore in prestito con diritto di riscatto) James Rodriguez potrebbe continuare a far parte della rosa delle merengues.

In uscita invece l'attaccante Mariano Diaz: il giocatore spagnolo naturalizzato dominicano piace molto alla ed è fuori dall'elenco diramato dal tecnico francese.