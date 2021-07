Italia-Spagna, amici-rivali: Morata sfida Bonucci e Chiellini

Compagni di squadra alla Juventus, questa sera a Wembley per Morata sarà gara nella gara contro i centrali azzurri.

"Alvaro è un amico, a Torino spesso stiamo insieme. Mi ha colpito molto quello che ha subito e tutti subiamo. Io ci sono passato, so cosa significa leggere e sentire certe cose. Alvaro è un ragazzo squisito, un grande padre, un ottimo amico e un grande calciatore. Uno dei migliori centravanti del mondo e fortunatamente durante la stagione è mio compagno".

Italia-Spagna inizia così, ovvero con la parole della vigilia affidate a Leonardo Bonucci. Che, assieme a Giorgio Chiellini, avrà il compito di monitorare attentamente da vicino le giocate di Alvaro Morata. Compagni di squadra alla Juventus, rivali per una sera. E che sera. Con l'imminente match di Wembley a decretare la prima finalista di Euro 2020.

Gli azzurri hanno voglia di regalarsi un sogno e, si sa, in queste manifestazioni la differenza viene fatta dai dettagli. Ed è sfida nella sfida, rigorosamente a tinte bianconere. Perché Bonucci e Chiellini conoscono a memoria i movimenti del centravanti iberico, marcato a più riprese negli anni. Un cliente scomodo - il 9 della Vecchia Signora - bravo a non dare punti di riferimento lavorando prevalentemente in velocità.

Nulla di eccessivamente preoccupante per una coppia difensiva che, nell'ultima puntata, ha saputo a tenere a bada un certo Romelu Lukaku. Insomma, uno che spesso e volentieri si diverte a giganteggiare. E, interpellato sull'argomento, Bonucci con lucidità ha espresso il suo pensiero:

"Sono due grandissimi attaccanti. Quando arrivi a questi turni gli avversari sono tutti forti. Alvaro ha caratteristiche diverse da Lukaku e noi dovremo fare attenzione ai dettagli per portare a casa il risultato".

Morata, dal canto suo, non sta vivendo una manifestazione agevole. Sì, due goal e la grande stima di Luis Enrique, ma anche tante critiche. Le stesse che dopo l'1-1 con la Polonia hanno portato lo juventino a sfogarsi:

"Ho passato 9 ore senza dormire dopo la partita contro la Polonia. Ho ricevuto minacce, insulti verso la mia famiglia, persone che speravano che i miei figli morissero. Forse non ho fatto il mio lavoro come avrei dovuto e capisco le critiche per non aver segnato, ma vorrei che le persone si mettessero nei miei panni e immaginassero cosa significa ricevere minacce e sentire qualcuno che spera che i tuoi figli muoiano. Ogni volta che entro in una stanza, sposto il telefono altrove. Ma lo dicono comunque a mia moglie, o ai miei bambini".

Critiche che il canterano del Madrid ha avuto la forza di convertire a proprio vantaggio. Vedere per credere quanto maturato nel corso dei supplementari contro la Crozia: bolide mancino sotto la traversa e pass staccato per i quarti di finale.

Morale della favola, quando il pallone 'scotta' Morata ha sempre nelle corde la zampata risolutrice, di conseguenza urge massima attenzione quando si incrociano le armi con il 9 della 'Roja'. Toccherà a lui provare a scardinare il bunker azzurro sorretto dai due amici e compagni di scorribande in bianconero, per trascinare la truppa iberica sino all'ultimo atto.

Chi proverà a guastargli i piani sarà proprio l'inossidabile coppia centrale nostrana. Bonucci e Chiellini hanno condiviso una grossa fetta di carriera l'uno al fianco dell'altro. Si conoscono a menadito e conoscono altrettanto bene quello che questa sera per (almeno) novanta minuti sarà solo un avversario.

Un ostacolo da superare per avvicinarsi a passi spediti verso l'appuntamento con la storia di domenica 11 luglio.