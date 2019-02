Italia, Mancini lancia Zaniolo: "Può giocare anche in Nazionale"

Primo giorno di stage (previsto per il 4 e 5 febbraio) per i convocati dal tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini, tra i quali figura anche, dopo tanti anni di assenza, il bomber della Sampdoria Fabio Quagliarella.

In conferenza stampa l'ex Inter e Manchester City ha in primis parlato della necessità di cominciare col piede giusto l'anno appena iniziato.

"Ringraziamo i club per questo stage, era importante vederci dopo 4 mesi per ritrovarci ed anche per vedere qualcuno che non ho ancora visto. Siamo una squadra forte, è nelle nostre possibilità vincere tutte le partite. C'è necessità di risalire nel ranking FIFA".

Grande soddisfazione nel vedere che procede bene la crescita dei giovani che è sua intenzione far diventare perno della nazionale. Impossibile non soffermarsi su Zaniolo.

"A settembre ero fiducioso e lo sono anche adesso, sono migliorati e stanno crescendo. Alcuni giocano di più. Zaniolo? Lo vedo in miglioramente partita dopo partita. A settembre non era nemmeno titolare, se adesso gioca nella Roma e lo fa in quel modo può farlo anche in nazionale. Ha avuto una crescita precoce, adesso deve lavorare sodo per mantenere quello che sta costruendo. Oggi i giovani con molte presenze in A solo Chiesa e Donnarumma, ai miei tempi erano di più. Vecchi? Qualcuno d'esperienza ci vuole sempre, anche perchè quando mancano si sente".