I convocati dell'Italia per lo stage di Coverciano: chiamato Quagliarella

Il capocannoniere Fabio Quagliarella torna a vestire la maglia dell'Italia. Prima chiamata per Bastoni, presente anche l'infortunato Chiellini.

Fabio Quagliarella ce l'ha fatta: a 36 anni, compiuti proprio ieri, si è guadagnato la convocazione dell'Italia. Non per un impegno ufficiale, d'accordo, ma per lo stage che si terrà a Coverciano lunedì 4 e martedì 5 febbraio. Un gran bel regalo di compleanno.

Mancini ha dunque deciso di premiare il capocannoniere della Serie A, simbolo della Sampdoria, per quanto messo in mostra nella prima parte della stagione. Quagliarella fa parte di un elenco che comprende in totale 32 giocatori. 31 di A, uno di B: Sandro Tonali, ormai abituato a essere preso seriamente in considerazione dal commissario tecnico.

Per un veterano di 36 anni che torna in Nazionale dopo più di 3 anni, ecco un diciannovenne alla prima convocazione: è Alessandro Bastoni, centrale difensivo che l'Inter ha prelevato dall'Inter e girato in prestito al Parma.

La 'stranezza', se così si vuol chiamare, è la presenza di Giorgio Chiellini: il capitano della Juventus è stato regolarmente convocato per lo stage nonostante l'infortunio muscolare rimediato mercoledì sera in Coppa Italia contro l'Atalanta. Stop che, come annunciato da Allegri, dovrebbe tenerlo fuori dai campi al massimo per due settimane.

Non fanno parte dell'elenco, infine, i giocatori che militano all'estero e coloro che lunedì sera saranno impegnati nei posticipi della ventiduesima giornata di Serie A: dunque, gli elementi di Frosinone, Lazio, Cagliari e Atalanta. Fa eccezione Nicolò Barella, squalificato e, proprio per questo motivo, chiamato da Mancini.

L'elenco completo dei convocati:

Portieri: Donnarumma, Sirigu, Meret

Difensori: Bastoni, Biraghi, Chiellini, Conti, Criscito, De Sciglio, Florenzi, Izzo, Lazzari, Romagnoli, Spinazzola

Centrocampisti: Barella, Benassi, Cristante, Gagliardini, Pellegrini, Sensi, Tonali, Zaniolo

Attaccanti: Berardi, Bernardeschi, Chiesa, El Shaarawy, Inglese, Insigne, Kean, Lasagna, Politano, Quagliarella