Italia-Irlanda del Nord, le pagelle: Berardi-Immobile ok, Chiellini domina

Berardi e Immobile non sbagliano, Chiellini insuperabile, Florenzi è una certezza. Locatelli impreciso, Emerson Palmieri timido.

LE PAGELLE DI ITALIA-IRLANDA DEL NORD

DONNARUMMA 6.5 - Chiamato in causa in due circostanze, risponde presente. E, certamente, non è una novità. Anzi.

FLORENZI 7 - Orchestra il primo lampo azzurro con una palla intelligente, facendosi trovare costantemente al momento giusto al posto giusto.

BONUCCI 6.5 - Alla 100esima presenza in azzurro, eccelle in termini di costruzione rischiando poco nelle marcature. Super, nel secondo tempo, con una chiusura chirurgica.

CHIELLINI 6.5 - I duelli fisici, si sa, lo esaltano. Spicca nel gioco aereo, dominando anche negli anticipi.

EMERSON PALMIERI 6 - Si fa vedere in tono propositivo con un colpo di testa, tuttavia con il trascorrere dei minuti spinge con meno profitto. (75’ SPINAZZOLA 6: Entra e suona subito la carica con un’accelerazione vecchio stampo).

PELLEGRINI 6 - Un buon lavoro in copertura, senza avventurarsi in dinamiche troppo complicate. (63’ BARELLA 6 – La solita gamba, il solito cuore).

LOCATELLI 6 - In costruzione, per poco, non la combina grossissima. Sbaglia qualche apertura di troppo, non da lui. (84’ PESSINA S.V.)

VERRATTI 6 - La solita qualità con la sfera tra i piedi, ma con qualche forzatura di troppo.

BERARDI 7 - Con un sinistro dei suoi trova la terza rete consecutiva in Nazionale. Vive un gran momento psicofisico e lo si nota palesemente. (75’ CHIESA 6 – Dà una mano specialmente in fase difensiva).

IMMOBILE 7 - Sul suo destro capita la prima occasione del match, ma strozza il tiro. Al secondo tentativo realizza il 2-0, trovando un goal che con l’Italia gli mancava dal 2019.

L. INSIGNE 6.5 - Torna a casa con un assist e, soprattutto, con la consapevolezza di essere sempre più centrale nel progetto tecnico di Mancini. (84’ GRIFO S.V.)

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6.5; Florenzi 7, Bonucci 6.5, Chiellini 6.5, Emerson 6 (75’ Spinazzola 6); L.Pellegrini 6 (63’ Barella 6), Locatelli 6 (84’ Pessina s.v.), Verratti 6; Berardi 7 (75’ Chiesa 6), Immobile 7, Insigne 6.5 (84’ Grifo s.v.). Ct. Mancini.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell 5; Smith 5, J. Evans 5, Cathcart 5; Dallas 4.5, McNair 5, McCann 5 (78’ Thompson s.v.), Davis 5.5, C. Evans 5 (46’ Saville 5.5); Whyte 5 (63’ Lavery 5.5), Magennis 5 (78’ Lafferty s.v.). Ct. Baraclough.