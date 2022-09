Italia-Inghilterra 1-0: a San Siro decide una magia di Raspadori, inglesi retrocessi

L’Italia batte 1-0 l’Inghilterra e può continuare a puntare alle semifinali di Nations League. Gli uomini di Southgate scendono in Lega B.

Partiamo dalla voglia profusa. Già, perché – pur non proponendo cose incredibili – l’Italia contro l’Inghilterra ha messo in mostra un discreto attaccamento alla maglia e, soprattutto, una buona dose di amor proprio. Tradotto: c’è speranza per il futuro. E se l’Inghilterra (retrocessa) evoca dolcissimi e recentissimi ricordi, viene ancora da chiedersi come sia stato possibile rimanere fuori dagli imminenti Mondiali in Qatar. Sì, è una ferita ancora aperta-apertissima. Contro la banda di Southgate sorride (nuovamente) l’Italia, trascinata da una prodezza extra lusso di Raspadori.

Mancini sperimenta, prova la difesa a tre, tenta di scuotere un gruppo ancora sconvolto dal passo falso dei passi falsi. Insomma, ci vorrà tempo per dimenticare – ammesso che lo si possa fare – quanto accaduto contro la Macedonia. Ora si soffre e si prova a onorare nel migliore dei modi la Nations League. Il tutto, testando nuove posizioni qua e là.

Trainata dalla buona luna di Scamacca, nel primo tempo l’Italia si fa vedere seriamente dalle parti di Pope. Senza, tuttavia, trovare il guizzo vincente. Baricentro alto, verticalizzazioni, voglia di fare la partita. Il giusto mix per iniziare a intravedere il bicchiere mezzo pieno, nonostante il lavoro sia lungo e pregno di insidie, alle volte accompagnato anche da un pizzico di sfortuna.

Nella ripresa i ritmi si abbassano, ma si alza il livello tecnico dell’Italia. Che, grazie a una grande giocata di Raspadori (con stop da urlo), la sblocca. Azzurri attenti e tonici, salvati da un paio di interventi targati Donnarumma. Che, in impostazione, continua a rischiare.

Si rivede Gabbiadini, assente dalla tremendissima sfida con la Svezia nel medesimo stadio, e per poco non realizza il 2-0. Che sfiora pure Dimarco: altro legno. Bonucci e compagni sono sul pezzo, hanno voglia di regalare una bella soddisfazione al pubblico di San Siro. E ci riescono. Morale della gara? Successo (ampiamente) meritato.

LA FOTO | ITALIA-INGHILTERRA, I GOAL | ITALIA-INGHILTERRA, LA MOVIOLA | ITALIA-INGHILTERRA, IL TABELLINO E LE PAGELLE

LA FOTO

ITALIA-INGHILTERRA, I GOAL

ITALIA-INGHILTERRA 1-0, 68’ RASPADORI – Lancio maestoso di Bonucci, aggancio da fuoriclasse in area del centravanti del Napoli che rientra sul destro e piazza la palla alle spalle di Pope.

ITALIA-INGHILTERRA, LA MOVIOLA

Manzano ha esperienza da vendere, controlla sapientemente il gioco e si limita a estrarre tre gialli. Ordinaria amministrazione, quindi, per il fischietto spagnolo.

ITALIA-INGHILTERRA, IL TABELLINO E LE PAGELLE

ITALIA-INGHILTERRA 1-0

MARCATORI: 68’ Raspadori

ITALIA (3-5-2): Donnarumma 6.5; Toloi 6, Bonucci 6, Acerbi 6; Di Lorenzo 6, Barella 5 (63' Pobega 6), Jorginho 6 (89’ Emerson Palmieri sv), Cristante 6, Dimarco 6.5 (89' Frattesi sv); Scamacca 6 (63' Gnonto sv), Raspadori 7 (81' Gabbiadini 6).

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pope 6; Walker 5.5 (71' Shaw 6), Maguire 5.5, Dier 6, James 5.5; Bellingham 6, Rice 5.5; Saka 5 (71' Grealish 6), Foden 5.5, Sterling 6; Kane 5.

Arbitro: Manzano

Ammoniti: Bonucci, Di Lorenzo (ITA), Grealish (ENG)

Espulsi: -