Italia, 'caso' Zaniolo-Kean: Mancini verso la loro esclusione a settembre

Zaniolo e Kean hanno fatto indispettire anche Mancini. Intanto Di Biagio ha rivelato: "Ritardo? Può capitare, ma non dieci volte..."

Moise Kean e Nicolò Zaniolo sono finiti nell'occhio del ciclone, dopo l'esclusione dall'ultima gara dell'Under 21. Il motivo? Reiterati ritardi negli allenamenti e nelle riunioni tecniche. Adesso per loro potrebbe aprirsi uno scenario ancora peggiore.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', i due ragazzi non sono nuovi a questi atteggiamenti nemmeno in Nazionale maggiore. A giugno nei match con Grecia e , un indizio lampante: panchina e tribuna per Kean, due tribune per Zaniolo.

E ora un nuovo scenario negativo. A settembre potrebbe andare peggio, perché è molto probabile che Mancini non li convocherà proprio. Una ulteriore, giusta punizione. Dopo il confronto tra Di Biagio e lo stesso Mancini.

"I ritardi? Una, due o tre volte va bene. Dieci no..."

Intanto 'La Stampa' riporta queste dichiarazioni da parte di Luigi Di Biagio, dalla pancio dello stadio di Reggio Emilia dopo la vittoria contro il . Insomma, da questo Europeo l'immagine di Kean e Zaniolo non è certamente quella di qualche settimana fa.