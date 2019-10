Nome nuovo per l'Italia: contatti con l'Arsenal per naturalizzare Martinelli

Dialoghi tra la FIGC, l'Arsenal e l'entourage di Gabriel Martinelli per la naturalizzazione del 18enne attaccante brasiliano. Mancini: "Serve tempo".

Nome nuovo per la Nazionale. Gabriel Martinelli, 18enne talento verdeoro di proprietà dell'Arsenal, è finito nei radar della FIGC e di Roberto Mancini e potrebbe essere naturalizzato.

Martinelli, attaccante classe 2001 dei Gunners, ha passaporto italiano e non ha mai indossato la maglia del . Ecco spiegato il pressing della nostra federazione, in contatto con l' e con l'entourage del calciatore, confermato da Mancini in conferenza stampa.

"Non è così facile, serve una richiesta, serve tempo. Sono giocatori col doppio passaporto".

La FIGC vuole capire che margini esistono per giungere alla naturalizzazione di Martinelli, il quale nei prossimi giorni sarà chiamato a far sapere se sarà interessato a sposare la causa azzurra o preferirà attendere la prima chiamata della Seleçao.

L'unico 'approccio' con la Nazionale brasiliana risale allo scorso maggio, quando il ct Tite lo ha scelto per allenarsi con Dani Alves e soci alla vigilia della Copa America. Senza mai però includerlo nei convocati.

Ecco spiegata l'ipotesi , resa possibile dal doppio passaporto in possesso di Martinelli: dialoghi in corso.