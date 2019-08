Gabriel Martinelli, il nuovo gioiello brasiliano dell'Arsenal che si ispira a Cristiano Ronaldo

Dopo essere stato a un passo da Manchester United e Barcellona, Gabriel Martinelli ha scelto l'Arsenal: tutto sul giovane attaccante brasiliano.

Sette milioni di euro per un 18enne, sborsati senza alcuna esitazione, consapevoli di aver messo le mani su un talento destinato ad un futuro luminoso: l' ha accolto agli inizi di luglio Gabriel Martinelli, attaccante prelevato dall'Ituano, una delle stelle nascenti del calcio brasiliano.

Segui la FA Cup e la Carabao Cup in diretta streaming su DAZN

Protagonista con la maglia rossonera nel Paulistao 2019, Martinelli è passato nel 2015 all'Ituano, dopo essere cresciuto nella squadra futsal del Corinthians.

Il debutto in prima squadra è arrivato nel Marzo del 2018, subentrando durante la gara contro il Taboao da Serra all'età di 16 anni e 9 mesi, diventando il più giovane esordiente della storia dell'Ituano in questo secolo. Ancora contro il Taboao da Serra, ma nel Settembre del 2018, ha realizzato il suo primo goal da professionista. Nel 2019 la promozione in pianta stabile in prima squadra e un ruolo sempre più centrale nella squadra, trascinata ai quarti di finale del Campionato Paulista con 6 goal. Exploit che è valso a Gabriel un posto tra i migliori undici del torneo.

Martinelli, seguito anche da e (che lo invitò anche ad allenarsi in ), in passato aveva effettuato anche un provino con il .

"E' stata una delle migliori esperienze che ho avuto nel calcio. Il livello degli allenamenti era molto alto e mi ha fatto crescere tanto".

In casa Arsenal sono convinti di avere tra le mani un potenziale top player: gli scout dei Gunners hanno seguito Martinelli a lungo, in particolar modo grazie al lavoro di Francis Cagigao, punto di riferimento per lo scouting internazionale, particolarmente noto per i suoi contatti in Sud America.

Il profilo è presto tracciato: Martinelli è un attaccante molto veloce, che sa giocare su tutto il fronte d'attacco, anche da unica punta, pur amando principalmente partire da sinistra per tagliare verso il centro e liberare il piede forte, il destro.

L'articolo prosegue qui sotto

"Gioco in attacco, ma non necessariamente da centravanti. Mi considero un giocatore moderno, veloce e molto mobile anche senza palla. Mi piace Cristiano Ronaldo, perchè anche a me non piace giocare con le spalle alla porta, come gli attaccanti vecchio stile".

Dal suo arrivo a Londra ha colpito per la personalità, l'eleganza nei movimenti e la grande energia, che lo porta a percorrere tanti chilometri durante una partita. Deve migliorare nell'utilizzo del sinistro e soprattutto dal punto di vista del fisico, fattore che potrebbe ostacolarlo nei suoi primi tempi in Premier League.

Le porte della prima squadra si sono aperte subito per il giovane brasiliano: Emery lo ha provato nel precampionato e Martinelli ha risposto presente, sognando di ripercorrere le orme di Guendouzi, approdato anche lui all'Emirates Stadium come una promessa e presto diventato una grande risorsa per i Gunners.