Chi è Mohammed Bin Mahfoodh Al Ardhi, presidente di Investcorp

Dopo Elliott, la Investcorp? Il Milan può passare nuovamente di mano, visto l'interessamento, secondo Reuters, del fondo del Bahrain. Gestore globale di prodotti di investimento alternativi, per clienti privati ​​e istituzionali, la società del Golfo Persico punta ora anche al calcio.

Le attività in Italia per Investcorp non sono certo una novità, visto che dagli anni '80 ha investito in Gucci e recentemente in Dainese e Corneliani. Insomma, il Milan rappresenterebbe un ulteriore mondo per gli uomini d'affari del Vicino Oriente, che hanno in Mohammed Mahfoodh Al Ardhi l'attuale presidente.

IL PRESIDENTE DI INVESTCORP: CARRIERA MILITARE

Mohammed Mahfoodh Al Ardhi (o Alardhi), omanita, è un ex militare (pilota di caccia) attualmente presidente esecutivo di Investcorp e di Bank Sohar. Inoltre è stato presidente della National Bank of Oman. Dopo un'infanzia difficile, è riuscito a laurearsi nella Royal Air Force Military Academy del Regno Unito in Scienze Militari. Ha inolltre frequentato il Command and Staff College di Bracknell e la National Defense University di Washington, DC.

Dopo il servizio militare, Al Ardhi ha conseguito un Master in Pubblica Amministrazione presso la John F. Kennedy School of Government dell'Università di Harvard, per poi tornare in Oman, dove ha anche ricoperto il ruolo di capo dell'Aeronautica militare locale. Nel 2000 è stato insignito con l'Ordine dell'Oman, la più alta onorificenza del paese natio.

ALARDHI NEL MONDO DELLA FINANZA

Nominato Presidente di Sohar International, uno dei principali istituti finanziari dell'Oman, nel 2017, è stato come detto anche presidente della National Bank of Oman, una delle più grandi istituzioni finanziarie del paese. Tra i riconoscimenti ottenuti, quello di 'Bank of the Year' del 2012 per conto della NBO: un premio ambito nel settore bancario globale.

Nel 2008 è entrato nella Investcorp come consigliere di amministrazione del Consiglio, per poi diventare presidente esecutivo alla guida della società nel 2015. Mahfoodh in passato è anche stato presidente di Al Ardhi Energy Services, azienda che offre servizi di supporto all'industria petrolifera e del gas nella regione del Golfo Persico, e di Rimal Investment Projects, che ha mandato dal governo dell'Olan per investire direttamente nello sviluppo immobiliare, nell'industria petrolifera e del gas e nella tecnologia dell'informazione.

OUTDOOR E ROMANZIERE

Al Ardhi ha scalato il Kilimangiaro in passato, in virtù del suo grande amore per l'outdoor. Ha inoltre scritto tre libri: Arabs Down Under, Pearls from Arabia e Arabs Unseen. Il primo è un romanzo su un giornalista arabo che porta la famiglia in Nuova Zelanda, il secondo una raccolta di aforismi di Maometto e il terzo una biografia di dieci importanti uomini e donne arabe del mondo arabo moderno.

Il presidente di Investcorp pubblica inoltre pensieri e scritti in un blog, parlando di turismo, relazioni tra Medio Oriente ed Occidente, nonchè immobili.