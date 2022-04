Investcorp-Milan: ufficializzata la trattativa in corso per acquistare i rossoneri

Dalle voci alle conferme: Investcorp è in trattatative per acquistare il Milan. Ad annunciare l'operazione in corso con Elliott - gruppo che attualmente guida la società meneghina - è stata l'ambasciata del Bahrain, paese in cui è nata l'azienda negli anni '80.

Operazione in corso, con le prossime due settimane decisive per avere una conferma positiva del passaggio di proprietà o una fumata nera riguardo la cessione del Milan. Per il gruppo Elliott si tratterebbe di una cessione con plusvalenza, dopo l'acquisto della società per 700 milioni di euro.

L'articolo prosegue qui sotto

"L'asset manager Investcorp basata in Bahrain ha avviato trattative esclusive per l'acquisto del club italiano AC Milan per 1,1 miliardi di dollari".

Una cifra dunque di un miliardo di euro per la cessione del Milan a Investcorp, che negli anni '80 ha puntato su un marchio celeberrimo come Gucci e negli utlimi anni su altre importanti aziende della penisola come Dainese e Corneliani. Non solo, visto che Investcorp ha investito anche in svariate imprese, dai produttori di materassi a quelli di porte e finestre.

Non è il primo tweet che fa sognare i tifosi del Milan, visto che lo stesso presidente di Investcorp, si era congratulato a sorpresa con la società rossonera per l'ultima vittoria in campionato:

"Congratulazioni al Milan che torna in vetta al campionato italiano. Buona Pasqua al club e ai tifosi"

Segnali di una trattativa che potrebbe, ancora una volta, modificare la storia del Milan.