Intervento agli occhi per Tatarusanu: “Migliorerà la reattività, risposte muscolari più rapide”

Ciprian Tatarusanu si è sottoposto ad un intervento per risolvere problemi di astigmatismo: “La percezione di un oggetto arriverà più velocemente”.

Il portiere del Milan, Ciprian Tatarusanu, si è sottoposto nella giornata di lunedì ad un intervento agli occhi per risolvere un problema di astigmatismo.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’operazione è durata meno di un minuto in tutto ed stata eseguita con la tecnica ‘Femtolasik custom PSP’.

L’estremo difensore romeno non dovrà rispettare nessun periodo di stop ed anzi sarà regolarmente a disposizione alla ripresa degli allenamenti a Milanello in programma agli inizi di dicembre e quello al quale si è sottoposto è un intervento che gli consentirà di non solo di non dover più convivere con l’astigmatismo, ma che lo favorirà anche nel suo lavoro.

“Ciprian ha scoperto del difetto visivo un anno fa — ha spiegato il dottor dottor Angelo Appiotti — quando era venuto da me per accompagnare la moglie. Lo visitai e mi accorsi del problema: non utilizzava nessuna correzione, ma riusciva a convivere con l’astigmastismo tramite accomodazione. In poche parole, compensava con una messa a fuoco spontanea, strizzando gli occhi".

A trarne beneficio saranno le sue prestazioni in campo grazie ad una migliore reattività.

“La percezione di un oggetto, ad esempio un tiro da lontano, arriverà molto più velocemente. Questo permetterà una risposta occhio/mano migliore e ridurrà l’incidenza degli infortuni, con risposte muscolari più rapide”.