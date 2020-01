Inter, Zaza è l'ultima idea per l'attacco: riflessioni in corso

L'Inter cerca ancora un attaccante per completare la rosa e nelle ultime ore starebbe pensando a Simone Zaza, in uscita dal Torino e pupillo di Conte.

In attesa di capire se ci siano ancora margini per arrivare a Giroud, l' intanto ha individuato l'eventuale alternativa last minute: Simone Zaza.

L'attaccante d'altronde al non trova spazio mentre ha un ottimo rapporto con Conte dai tempi in cui l'attuale tecnico nerazzurro era il CT dell' . L'ultima parola però adesso spetterà proprio al diretto interessato.

Zaza fin qui infatti ha rifiutato tutte le possibili destinazioni anche perché il suo obiettivo è quello di giocare cosa che all'Inter, dove avrebbe davanti Lautaro Martinez, Lukaku e pure Alexis Sanchez, sarebbe comunque difficile.

I nerazzurri quindi aspettano una risposta definitiva dall'attaccante che andrebbe a completare il reparto offensivo dell'Inter e potrebbe trovare spazio soprattutto in ed .