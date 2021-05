Inter-Udinese: sì a mille spettatori e a 4500 tifosi fuori da San Siro

Accolta la richiesta della Lega: Inter-Udinese e festa Scudetto aperte a mille spettatori. E ok a 4500 tifosi nerazzurri fuori da San Siro.

Il Ministero della Salute ha accolto la richiesta di deroga alle normative anti-Covid avanzata dalla Lega Serie A: saranno 1000 gli spettatori che potranno assistere alla sfida tra Inter e Udinese, cui farà seguito la cerimonia di consegna dello Scudetto ai nerazzurri.

Inter-Udinese, dunque, si giocherà con il pubblico. Un bel segnale per tutto il movimento calcio dopo l'esperimento della finale di Coppa Italia "aperta" a 4300 spettatori distribuiti sugli spalti del Mapei Stadium di Reggio Emilia. L'ingresso all'interno dell'impianto sportivo milanese sarà consentito ai dipendenti dell'Inter, agli sponsor e alle famiglie dei calciatori.

La richiesta avanzata nella giornata di ieri dal presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha trovato terreno fertile ed è sfociata nella decisione da parte del Ministero della Salute di concedere una deroga per quanto concerne le normative anti-Covid in vista del match in programma domenica alle ore 15.00 a San Siro.

Prima la sfida tra i nerazzurri e i friulani e a seguire la cerimonia con la consegna della coppa Scudetto alla formazione di Antonio Conte , tornata campione d'Italia dopo un digiuno durato undici anni. Nel tardo pomeriggio di domenica Lukaku e compagni potranno sollevare al cielo un trofeo davanti ad una ristretta schiera di pubblico. Segnali di un progressivo ritorno alla normalità.

Inoltre, come fa sapere l'ANSA, la Prefettura di Milano ha dato l'ok alla presenza all'esterno di San Siro - in un'area delimitata - di 4500 tifosi per consentire la manifestazione organizzata dalla Curva Nord interista con cui celebrare il titolo. Dalle 10 alle 20, sarà vietata la vendita di alcolici.