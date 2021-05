Inter-Udinese e festa Scudetto, Sky o DAZN? Data, orario e dove vederle in tv e streaming

Inter di scena contro l'Udinese nell'ultima giornata di Serie A che darà il via alla festa Scudetto: tutte le info sulla diretta tv e streaming.

Il quadro dell'ultima giornata di Serie A è finalmente chiaro: le squadre impegnate nella lotta per un posto in Europa giocheranno tutte in contemporanea la sera di domenica 23 maggio, mentre il sabato sera toccherà a chi non ha più nulla da chiedere alla classifica.

Segui Inter-Udinese e la festa Scudetto in diretta streaming su DAZN

C'era attesa anche per conoscere data e orario dell'ultima uscita stagionale dell'Inter, laureatasi campione d'Italia per la 19esima volta: i nerazzurri affronteranno l'Udinese in un San Siro che aprirà i cancelli a mille spettatori dopo la richiesta della Lega accolta dal Governo. Inoltre, la Prefettura ha dato l'ok alla presenza di 4500 tifosi all'esterno dell'impianto.

Subito dopo il triplice fischio dell'incontro ci sarà la premiazione dei giocatori che riceveranno la medaglia e, soprattutto, la coppa dello Scudetto tra le mani di Samir Handanovic, divenuto capitano da quasi un anno e mezzo.

INTER-UDINESE E FESTA SCUDETTO: DATA E ORARIO

Inter-Udinese è in programma per domenica 23 maggio 2021 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio fissato per le ore 15. Subito dopo la fine, via alla cerimonia di premiazione e alla festa Scudetto nerazzurra.

INTER-UDINESE E FESTA SCUDETTO: DIRETTA TV E STREAMING

Sarà possibile seguire Inter-Udinese e la successiva festa Scudetto in diretta su DAZN grazie all'applicazione scaricabile su ogni smart tv e disponibile per i possessori di Sky Q. L'app è fruibile anche attraverso le console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5). Chi non possiede un televisore smart può ricorrere all'utilizzo di dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast per accedere all'applicazione.

Chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN potrà guardare il match sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

Nonostante Inter-Udinese sia esclusiva DAZN, però, la successiva festa Scudetto degli uomini di Antonio Conte sarà trasmessa anche da Sky sui propri canali, e dunque visibile anche dagli abbonati al satellite.

Diretta streaming disponibile grazie a DAZN: ci si potrà collegare tramite il proprio pc al sito ufficiale e accedere al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali o, in alternativa, attraverso l'applicazione dedicata per smartphone e tablet e per sistemi iOS e Android.

Gli abbonati a Sky, invece, potranno guardare la festa Scudetto successiva a Inter-Udinese tramite l'applicazione gratuita Sky Go, facilmente scaricabile sul proprio pc, smartphone oppure tablet.