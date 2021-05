Ultima giornata di campionato: Juventus, Napoli e Milan in contemporanea

Si chiude la Serie A 2020/2021 con il 38esimo turno: tutto quello che c'è da sapere su anticipi e posticipi.

Verdetti Champions, Europa League, Conference League, salvezza. La Serie A 2020/2021 vivrà 90 minuti di fuoco nell'ultima giornata di campionato. Tantissime squadre con un obiettivo finale da raggiungere, per chiudere al meglio la stagione o essere carichi di rimpianti.

Juventus, Napoli e Milan per due posti in Champions League, mentre una sarà costretta a chiudere al quinto posto e giocare l'Europa League insieme alla Lazio. Roma e Sassuolo si giocano la settima piazza per la Conference League, mentre Benevento contro Torino deciderà l'ultima retrocesso a meno di salvezza dei granata martedì.

Tutte in contemporanea la domenica sera le sfide che vedranno impegnate le squadre nella lotta per un posto in Europa, mentre per i tifosi dell'Inter l'appuntamento è alle ore 15: subito dopo il match con l'Udinese, infatti, Handanovic alzerà al cielo di San Siro la coppa del 19° Scudetto. Previste per sabato sera, invece, le gare con protagoniste le squadre dalla classifica ormai delineata.

38ESIMO TURNO SERIE A, ORARI E DOVE VEDERE LE GARE

Cagliari-Genoa, 22 maggio ore 20:45 (SKY)

Sampdoria-Parma, 22 maggio ore 20:45 (DAZN)

Crotone-Fiorentina, 22 maggio ore 20:45 (SKY)

Inter-Udinese, 23 maggio ore 15 (DAZN)

Atalanta-Milan, 23 maggio ore 20:45 (SKY)

Bologna-Juventus, 23 maggio ore 20:45 (DAZN)

Sassuolo-Lazio, 23 maggio ore 20:45 (SKY)

Torino-Benevento, 23 maggio ore 20:45 (SKY)

Napoli-Verona, 23 maggio ore 20:45 (SKY)

Spezia-Roma, 23 maggio ore 20:45 (SKY)