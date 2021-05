Inter-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

35esima giornata di Serie A che mette di fronte Inter e Sampdoria: tutto sulla sfida, dalle formazioni a dove seguirla in diretta tv e streaming.

INTER-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Sampdoria

Inter-Sampdoria Data: 8 maggio 2021

8 maggio 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (202 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

(202 del satellite), (251 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW

Dopo aver vinto e festeggiato lo Scudetto, l'Inter si potrà godere le ultime quattro giornate di Serie A praticamente senza nulla da chiedere al campionato. Avversario di giornata: la Sampdoria di Claudio Ranieri.

Inter reduce dalla vittoria contro il Crotone, Sampdoria dalla vittoria contro la Roma. Entrambe le squadre sono libere di testa e potrebbero dar vita ad una partita spettacolare. Nella gara d'andata la clamorosa sconfitta nerazzurra con i goal degli ex Candreva e Keita.

La Sampdoria potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali di Serie A contro l’Inter per la terza volta nella sua storia, dopo il 2016/17 e il 1990/91.

Inter e Sampdoria non pareggiano in campionato dall’ottobre 2015 (1-1), da allora sette vittorie nerazzurre e tre successi blucerchiati.

In tutte le ultime cinque sfide di Serie A tra Inter e Sampdoria al Meazza entrambe le squadre sono andate in goal: 18 reti nel periodo (3.6 di media a match).

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Inter-Sampdoria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO INTER-SAMPDORIA

Inter-Sampdoria si giocherà sabato 5 maggio, con il calcio d'inizio fissato alle ore 18. Lo scenario sarà quello dello stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Sarà Sky a trasmettere in diretta esclusiva la partita tra Sampdoria e Inter. I canali sui quali sarà possibile seguire il match sono Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Un'altra possibilità per assistere a Inter-Sampdoria riguarda la diretta streaming, attraverso l’applicazione Sky Go. Gli abbonati potranno assistere alla gara grazie a dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet.

Un'ulteriore alternativa è NOW, il servizio di streaming e on demand di Sky che offre la possibilità di vedere molti eventi sportivi (come gli incontri di Serie A) acquistando uno dei pacchetti appositi.

Tutti i momenti più importanti di Inter-Sampdoria verranno raccontati anche da Goal attraverso la diretta testuale. Trovere tutte le informazioni sulla partita, a partire dagli schieramenti titolari, passano per il racconto dei 90' di gioco, sino alle interviste post gara.

Anche a Scudetto già acquisito, Antonio Conte potrebbe puntare sul suo undici migliore, con Sensi che può trovare ancora spazio in mezzo al campo. In avanti ancora Lautaro con Lukaku. Da non escludere rotazioni in difesa, anche se le possibilità di vedere il solito trio sono alte.

Claudio Ranieri dovrebbe confermare quasi totalmente la squadra che ha battuto la Roma, al netto di qualche inserimento come Quagliarella in attacco e Tonelli in difesa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini.