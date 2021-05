Probabili formazioni Inter-Sampdoria: turnover per Conte

Inter e Sampdoria giocheranno una gara senza preoccupazioni: nei blucerchiati spazio per Quagliarella e Gabbiadini in avanti.

Conquistato lo Scudetto,vuole ora chiudere il campionato con il maggior numero di punti possibili. Una situazione nella quale è finita anche lasalva, ma lontana dai piazzamenti europei: per entrambe un match senza preoccupazioni ed aperto dunque ad ogni risultato.

Per l'occasione, Conte darà spazio a diverse riserve: pronti Sanchez, Gagliardini, Vecino e Ranocchia, ma anche D'Ambrosio prenderà parte alla sfida contro la Sampdoria da titolare, mentre gli imprescindibili del torneo partiranno dalla panchina.

In porta ci sarà Handanovic, in difesa come di consueto Bastoni. Conte non rinncia ad Hakimi su una fascia e Young sull'altra, mentre Eriksen giocherà come interno. In avanti ancora una volta titolarissimo Lukaku. Out Kolarov e Vidal.

Ranieri conferma la squadra che ha battuto la Roma, con qualche accorgimento: torna dal 1' Quagliarella al fianco di Gabbiadini, mentre Keita e Ramirez partiranno dalla panchina, pronti a subentrare nella ripresa del match di San Siro.

In difesa davanti ad Audero giocheranno Bereszynski, Tonelli, Colley ed Augello, con Jankto e Candreva esterni del 4-4-2 blucerchiato. In mezzo insieme a Thorsby giocherà Adrien Silva.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen, Gagliardini, Young; Lukaku, Sanchez.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini.