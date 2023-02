Inter, riecco Lukaku: in goal in Serie A 189 giorni dopo

Il belga non trovava la via del goal in campionato dalla prima giornata del torneo giocata ad agosto. Segnali incoraggianti in vista della Champions.

Eppur si muove. No, Galilei non c'entra ma per i tifosi dell'Inter la centralità di Romelu Lukaku è importante tanto quanto l'eliocentrismo per lo scienziato pisano

Il belga è tornato a segnare in campionato. Non lo faceva dal 13 agosto, quando l'Inter esordì nel nuovo campionato vincendo in extremis a Lecce. Ben 189 giorni dopo.

La seconda esperienza dell'attaccante in Serie A sembrava iniziata nel migliore dei modi. Lukaku aveva impiegato solamente 120 secondi per siglare il primo goal della stagione. Ma da quel momento la luce si è spenta.

In mezzo c'è stato un lungo infortunio alla coscia, che gli ha fatto saltare ben quindici partite tra campionato e Champions League.

Nemmeno ai Mondiali, giocati sicuramente non in condizione ottimale, la punta ex Chelsea è riuscita a incidere. Anzi, è stato uno dei fattori che ha contribuito all'eliminazione anzitempo della sua nazionale.

Nemmeno il periodo di riposo dopo Qatar 2022 ha restituito a Inzaghi il Lukaku di un tempo, quello in grado di spaccare le difese avversarie a colpi di spallata e collezionare reti a raffica.

Un rendimento sempre più scarso che lo ha fatto scendere nelle gerarchie persino dietro al 36enne Edin Dzeko, protagonista di una seconda primavera del goal.

Contro l'Udinese Lukaku è tornato a segnare. Sì, è vero, su calcio di rigore. Ma quando si è a digiuno di goal, anche un tiro dagli undici metri non tirato particolarmente bene è accettabile come spezza fame.

Qualche segnale di ritrovata condizione il belga lo ha dato. E se vuole aiutare l'Inter deve ricominciare a mettere in serie una sfilza di prestazioni di livello.

Martedì c'è il Porto in Champions League. Quale migliore occasione per dimostrare di essere tornati a ruggire?