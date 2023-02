Sampdoria-Inter, battibecco Lukaku-Barella: "Stai zitto, non ti permettere"

L'episodio è avvenuto nel primo tempo della sfida di Marassi: gara bloccata e nervosismo tra i due compagni di squadra.

Un match essenziale per l'Inter, che cerca di tenere vive le difficili speranze di recuperare sul Napoli primatista e in fuga. Gara delicata a Marassi contro la Sampdoria, che nel primo tempo ha visto Barella e Lukaku protagonisti di un battibecco.

Al 39' del primo tempo, Barella chiedeva insistemente il pallone a Lukaku in occasione di un'azione a centrocampo. Lukaku non l'ha presa bene: "Non ti permettere più di sbracciare, stai zitto" l'attacco dell'attaccante evidenziato da DAZN.

"Basta, non fare così" il labiale del belga, con tanto di parole grosse volate all'indirizzo dell'ex centrocampista del Cagliari. Nervosismo per un goal non arrivato: cose da campo, episodi in mezzo alla tensione.

Primo tempo bloccato al Ferraris, con la Sampdoria che ha ben tenuto il campo, senza lasciare grossi spazi o occasioni all'Inter. In particolare i nerazzurri hanno tirato verso lo specchio in tre occasioni, due delle quali con Lautaro Martinez e una con Lukaku.

Il belga, tornato dall'infortunio nelle scorse settimane, ha fin qui segnato una sola rete nella Serie A 2022/2023, quella del primo turno. A questa si aggiunge la realizzazione in Champions, arrivata contro il Viktoria Plzen nel secco 4-0 dello scorso ottobre.

Entrambi deludenti, sia Barella che Lukaku sono stati sostituiti nella ripresa: Brozovic per il centrocampista sardo, Dzeko per il collega d'attacco.