L'Inter è già il passato per Ranocchia: c'è l'ok al Monza neopromosso

Andrea Ranocchia potrebbe giocare col Monza nella prossima stagione: destinazione gradita al difensore fresco di addio all'Inter.

Un colpo - magari uno dei tanti - per presentarsi al meglio ai nastri di partenza della prima storica stagione in Serie A: il Monza ha da poco festeggiato la promozione tra i grandi, da onorare tra qualche mese con un rendimento all'altezza della nuova categoria.

Uno dei reparti da puntellare è la difesa, che a breve potrebbe contare su Andrea Ranocchia, reduce dal saluto ai tifosi dell'Inter al termine del match vinto contro la Sampdoria durante l'ultima giornata di campionato.

L'articolo prosegue qui sotto

Come evidenziato da 'Sky Sport', il centrale difensivo umbro - che non rinnoverà il contratto in scadenza coi meneghini - ha già dato il suo ok al trasferimento in Brianza, che gli consentirebbe di spostarsi soltanto di qualche km rispetto all'attuale sistemazione.

In caso di ufficialità, Stroppa si troverebbe a disposizione un bagaglio carico di esperienza, accumulata per lo più a Milano dal gennaio 2011, quando i nerazzurri riscattarono la metà del cartellino dal Genoa.

Per Ranocchia due brevi intermezzi in prestito tra Sampdoria e Hull City in undici anni e mezzo, periodo in cui ha indossato anche la fascia da capitano. Dieci presenze e un goal nell'ultima stagione, peraltro decisivo per il passaggio ai quarti di Coppa Italia, poi vinta dall'Inter grazie al 4-2 sulla Juventus nella finalissima dell'Olimpico.