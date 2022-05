Inter-Perisic, sensazioni negative sul rinnovo: il croato verso l'addio

Sembra farsi sempre più in salita la strada che porta alla permanenza di Perisic all’Inter: in pole per il croato potrebbe esserci il Tottenham.

Potrebbe essere realmente giunta al capolinea l’avventura di Ivan Perisic all’Inter.

Il contratto che lega l’esterno croato al club nerazzurro scadrà il 30 giugno e i colloqui avvenuti tra le parti non hanno sin qui dato gli esiti sperati.

La strada che porta ad un accordo per il rinnovo è da considerarsi quanto meno in salita e al momento le sensazioni che si vivono in casa nerazzurra non sono positive.

Le possibilità che Perisic vada sono molto più elevate rispetto a quelle che resti e, a complicare ulteriormente le cose, ci sono anche le offerte che sono giunte al giocatore.

L’esterno croato, che è reduce da una stagione giocata ad altissimi livelli, è finito nel mirino di varie società, compreso il Tottenham. Proprio gli Spurs sembrano essere al momento in vantaggio nella corsa che porta alla sua firma e d’altronde c’è Antonio Conte che preme. Per il tecnico infatti, Perisic rappresenta uno di quei profili da provare a prendere a tutti i costi.

L’Inter intanto, sul fronte entrate sta lavorando sull’opzione Mkhitaryan. Qualora la Roma non dovesse rilanciare nei prossimi giorni, la trattativa per il suo trasferimento potrebbe chiudersi in tempi brevi.