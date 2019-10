Inter-Juventus 1-2: Higuain entra e firma il sorpasso in vetta

Gran goal di Dybala, poi il pareggio di Lautaro Martinez su calcio di rigore. Un legno per entrambe, Higuain decide il Derby d'Italia.

La sbanca San Siro. E lo fa sfornando una prestazione collettiva di livello assoluto. Cade l’, per la prima volta in campionato. Un derby d’ tosto, combattuto fino all’ultima palla, vinto dalla Signora sposando il partito della qualità. Proprio come piace a Maurizio Sarri. Per Antonio Conte, invece, resta una squadra con un’identità ben definita.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La sblocca subito la Signora: lancio di Pjanic per Dybala, che entra in area dalla sinistra e lascia partire una secca conclusione mancina sul palo lontano che non lascia scampo a un impreciso Handanovic. Prima rete stagionale per la Joya. E’ pura personalità bianconera, è traversa di Ronaldo.

L’Inter prova a farsi vedere dalle parti di Szczesny, ma la conclusione di Barella finisce abbondantemente a lato. Il pressing dei nerazzurri, tuttavia, sfocia nel pareggio: fallo di mano in area, Lautaro dal dischetto non perdona. Ed è sempre l’argentino, sfruttando un’incertezza della retroguardia zebrata, a scaldare i guantoni del portiere polacco. Copione analogo, dall’altra parte, con Handanovic a negare il goal a CR7. Altro giro, il portoghese ancora protagonista, con una rete annullata per fuorigioco.

Bernardeschi, Ronaldo e Dybala ci provano, Vecino – con la complicità di De Ligt – spaventa enormemente l’estremo difensore bianconero. Ma sono i cambi di Sarri a cambiare il corso degli eventi. Bentancur inventa, Higuain non perdona. Sorpasso ospite. Nel finale, Szczesny si supera su Vecino e porta definitivamente il successo sul binario dei campioni d’Italia.

IL TABELLINO

INTER-JUVENTUS 1-2

MARCATORI: 4’ Dybala, 18’ rig. Lautaro, 80’ Higuain

INTER (3-5-2) Handanovic 5; Godin 5.5 (54’ Bastoni 6), De Vrij 6.5, Skriniar 6; D’Ambrosio 6, Barella 6.5, Brozovic 5.5, Sensi 6 (33’ Vecino 5.5), Asamoah 6; Lautaro 7.5 (77’ Politano s.v.), Lukaku 6. Allenatore: Conte

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny 6.5; Cuadrado 6.5, Bonucci 6, De Ligt 5, Alex Sandro 6.5; Khedira 6 (61’ Bentancur 7), Pjanic 7, Matuidi 6; Bernardeschi 4.5 (61’ Higuain 7.5), Dybala 7 (71’ Emre Can 6), Ronaldo 7. Allenatore: Sarri

Arbitro: Rocchi

Ammoniti: Vecino, Barella (I), Alex Sandro, Emre Can, Pjanic (J)

Espulsi: -