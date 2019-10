Inter-Juventus, è sfida anche sul mercato: da Tonali a Chiesa

Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi sul rettangolo di gioco. Ma anche fuori le scintille non mancano. Obiettivi comuni: Tonali e Chiesa.

e si apprestano ad affrontarsi sul rettangolo di gioco. Domenica, alle 20.45, i nerazzurri ospiteranno i bianconeri. Una gara di livello assoluto, munita di molteplici spunti di riflessione. E se sul manto erboso le squadre sono pronte a darsi battaglia, anche in chiave mercato il duello non va sottovalutato. Perché, infatti, le tentazioni non mancano e non mancheranno.

A partire da Sandro Tonali, sempre più in ascesa. Il 19enne regista del , reduce fin qui da un grande avvio di stagione, stuzzica - e non poco - le fantasie dei club che vanno per la maggiore. Gli uomini della Continassa, si sa, su questo fronte hanno acceso da tempo il radar. Ma pure in Porta Nuova l'argomento è dei più gettonati. Senza sottovalutare, ovviamente, la concorrenza estera. Che, nel caso, potrebbe complicare sensibilmente i piani nostrani. Seppur a fuoco lento, la Signora porta avanti la traccia in attesa che il patron delle Rondinelle, Massimo Cellino, fissi un prezzo. Stesso modus operandi intrapreso dall'Inter, pronta a fare sul serio qualora emergessero spiragli concreti.

Attenzione, poi, alla sfida in rampa di lancia sul fronte Federico Chiesa. Il top player della , accostato con insistenza alla nell'ultima sessione di mercato, viaggia spedito verso una stagione da protagonista. Musica per le orecchie del presidente del club gigliato, Rocco Commisso, pronto a valutare offerte extra lusso. Tuttavia, l'imprenditore italo-americano non ha bisogno di cedere. E lo ha dimostrato proprio respingendo l'assalto dei torinesi, che avrebbero voluto consegnare il tuttofare offensivo genovese nelle sapienti mani di Maurizio Sarri. Eppure, nulla da fare. Neanche ipotizzando un'offerta da 65-70 milioni.

L'ad dell'Inter, Beppe Marotta, sa che la strada per arrivare a Chiesa è delle più tortuose. Ma, alle volte, volere è potere. I nerazzurri, nell'arco dell'annata calcistica corrente, valuteranno i progressi del calciatore viola. Il tutto, seguendo i preziosi consigli di Antonio Conte, da sempre estimatore dei calciatori offensivi dotati di personalità e velocità.

Altro giro, altro nome che non passa mai di moda: Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista offensivo serbo, sempre più vicino a firmare il prolungamento con la , nelle puntate precedenti è stato sondato sia dalla Juve sia dall'Inter. Entrambe le società, per l'appunto, hanno provato a informarsi concretamente. Ostacolo: Claudio Lotito. Il numero uno dei biancocelesti non è mai entrato nell'ordine delle idee di vendere il suo pezzo forte, tanto da chiede una cifra che sfiorasse i 90 milioni. Una richiesta, questa, ritenuta fuori portata dalle tante (potenziali) pretendenti interessate. Insomma, ennesimo fronte da monitorare attentamente. E' sempre derby d' .