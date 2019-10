Inter-Juventus è anche fuori dal campo: sfida tra Marotta e Paratici

Inter e Juventus si apprestano a sfidarsi sul rettangolo di gioco, ma anche fuori: è sempre duello tra Beppe Marotta e Fabio Paratici.

Romelu Lukaku ha fatto scuola, in un senso o nell’altro. Perché l’, dopo un lungo corteggiamento, si gode le prodezze dell’attaccante belga. Mentre la , che avrebbe voluto assicurarselo nello scambio con Paulo Dybala, non è riuscita a centrare la missione. Tuttavia, dall’alto della volubilità della materia, la Signora continua a gustarsi le giocate della Joya, che in estate al ha risposto picche facendo naufragare una maxi operazione. Insomma, potere del mercato.

E’ sfida aperta tra Beppe Marotta e Fabio Paratici. Da una parte, l’amministratore delegato area sport dei nerazzurri. Dall’altra, il responsabile dell’area tecnica bianconera. Il maestro e il delfino, divisi dopo un lungo connubio tra e, appunto, . Sullo sfondo, diversi duelli di mercato: nel breve e lungo termine.

Non è un mistero, ad esempio, che il derby d’ stia per scatenarsi su due pezzi pregiati del mercato italiano: Sandro Tonali (2000) del e Federico Chiesa (1997) della , entrambi prossimi a compiere il grande salto. Idee embrionali, s’intende. Ma pur sempre da monitorare, con una doppia asta pronta a scatenarsi per la gioia dei detentori dei rispettivi cartellini.

Marotta, in poco tempo, è riuscito a riportare l’Inter sulla retta via. Il tutto, e non è poco, convincendo Antonio Conte ad accettare la proposta del club meneghino. Un percorso, questo, fortemente in ascesa. Proprio come confermato dall’attuale serie A: 6 partite e altrettante vittorie. Proprio come confermato dalla prestazione andata in scena a , indicativa sui recenti progressi nerazzurri.

Capitolo Juve. Paratici, affiancato da Pavel Nedved, viaggia all’insegna della continuità. Con l’uscita di scena dell’esperto manager lombardo, l’attuale Chief Football Officer bianconero ha iniziato a sviluppare un modus operandi individuale, sfociato nella decisione – condivisa – di cambiare la guida tecnica. La politica del “ringiovanimento”, idea del presidente Andrea Agnelli, ha portato la Signora a rinfrescare il management. In definitiva, i giovani responsabilizzati e gli esperti allontanati.

Ora, il faccia a faccia a San Siro. Con Marotta desideroso di fare uno sgambetto alla sua ex squadra che, se andasse in porto, consentirebbe di impostare una prima mini-fuga. Paratici, dal canto suo, è forte dell’ennesimo organico extra lusso allestito nell’ultima sessione di mercato. In definitiva, una sfida nella sfida da tripla. Chi la spunterà?