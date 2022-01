INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata. Allenatore: Allegri.

Si assegna a San Siro il primo trofeo del 2022. Sarà il Derby d'Italia a far brillare la Supercoppa Italiana, Inter contro Juventus. La formazione nerazzurra, che ha conquistato lo Scudetto nella passata annata guidata da Antonio Conte, sfida quella bianconera, capace di far sua la Coppa Italia sotto Andrea Pirlo nel 2020/2021.

L'Inter recupera Dzeko dopo il Covid e potrà proporre la formazione tipo per il match di Supercoppa Italiana. La Juventus si presenta al Meazza, invece, con diversi problemi: deve fare i conti con il pesante infortunio di Chiesa, ma anche con gli squalificati De Ligt e Cuadrado. In più i bianconeri non potranno contare su Szczesny, privo di green pass.

Nell'Inter Lautaro Martinez e Dzeko in avanti, con Dumfries e Perisic esterni del 3-5-2 di Inzaghi: in mezzo c'è Brozovic con Barella e Calhanoglu, quest'ultimo al rientro dopo la squalifica. In difesa spazio per De Vrij, Skriniar e Bastoni. In porta Handanovic. Panchina per Darmian, Vidal, Sanchez e Correa.

Nella Juventus gioca Morata insieme a Kulusevski, tra i pali c'è Perin. Chiellini e Rugani centrali di difesa, sulle corsie esterne De Sciglio ed Alex Sandro. A centrocampo Bernardeschi e Rabiot agiranno sulle corsie laterali, mezz'ali Locatelli e McKennie. In panchina Kean e Dybala, alla pari di Bentancur.