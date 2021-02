Inter-Juve, Vidal deluso e polemico al momento del cambio: "Esce sempre il 22"

Arturo Vidal è parso molto deluso nel corso di Inter-Juventus al momento del cambio. Per lui gesti eloquenti e la frase: "Esce sempre il 22".

Inter-Juventus di Coppa Italia non propriamente da ricordare per Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, prima ha rimediato nel corso del primo tempo un cartellino giallo che lo costringerà a saltare la semifinale di ritorno, poi al 73’ è stato sostituito per far posto ad Eriksen.

Proprio al momento dell’uscita dal campo, Vidal non ha fatto nulla per nascondere la sua delusione. Ha dato un paio di calci al terreno, ha indirizzato occhiate non proprio amichevoli all’indirizzo di Antonio Conte, ha mimato il gesto del ‘mandare a quel paese’ e poi si è lasciato andare ad un’esternazione.

“Sempre il 22 esce”.

Vidal, grande ex della gara, dopo essere apparso decisamente scuro in volto, ha regolarmente preso il suo posto in panchina.