Inter, Conte: "Divento il primo tifoso della squadra che alleno"

Conte commenta il largo 4-0 dell'Inter sul Lecce a San Siro: "Sono molto contento però non dobbiamo essere una scintilla ma diventare dinamite".

Esaltante 4-0 per l' contro il a San Siro nel posticipo della prima giornata di . Buona la prima per Antonio Conte, soddisfatto per il risultato ottenuto in campo dai suoi ragazzi.

Dai nuovi arrivati ai veterani, il tecnico nerazzurro ha sottolineato pregi e difetti della squadra nell'intervista post-gara a DAZN.

"Penso che il primo tempo siamo partiti bene, con la giusta voglia e intensità, rispettando un'idea. Non mi sono però piaciuti i minuti dopo il 2-0. L'ho detto ai ragazzi. Come prestazione però bene. Ci sono degli step da migliorare nella tenuta mentale ma siamo stati bravi. Lavoriamo insieme da un mese e mezzo. Sono molto contento e soddisfatto perchè questi ragazzi danno grande disponibilità".

Conte ha poi parlato della prestazione di Lukaku, esaltando però anche la prestazione di Lautaro Martinez.

"Lukaku è entrato con grande umiltà. È disponibile con i compagni ed è pronto a lavorare con i compagni. Anche Lautaro oggi ha fatto benissimo. Tutti sono però da elogiare. Questa però è la prima giornata, festeggiamo fino a mezzanotte e poi pensiamo al . Non dobbiamo essere una scintilla ma dobbiamo diventare dinamite. Noi possiamo e dobbiamo crescere".

Una battuta anche sul modulo usato e sull'importanza dei centrocampisti presenti in rosa.

"Noi lo definiamo un 3-5-2 ma è un'evoluzione del 4-2-4. Penso di avere gli uomini adatti a questo tipo di sistema. Ho trovato dei centrocampisti di un certo spessore e bravi negli inserimenti".

Capace di riportare entusiasmo nel cuore dei tifosi dell'Inter, Conte ha poi parlato del suo nuovo rapporto con l'ambiente nerazzurro.