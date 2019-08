Inter, Marotta categorico: "Nessuno ha chiesto a Icardi di restare"

L'ad dell'Inter, Beppe Marotta, ribadisce la posizione nerazzurra: "Abbiamo ricevuto con un pizzico di fastidio le parole di Wanda Nara".

Nuova stagione, vecchi argomenti. Per il momento. In casa continua a tenere banco il futuro di Mauro Icardi, sempre più ai margini del progetto nerazzurro. E, nell'immediata vigilia della sfida casalinga contro il , l'ad Beppe Marotta ha fatto il punto della situazione direttamente ai microfoni di DAZN.

Con DAZN segui Inter-Lecce IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Questa, infatti, la risposta del dirigente nerazzurro circa le ultime dichiarazioni arrivate dall'entourage del centravanti argentino:

"Abbiamo ricevuto con un pizzico di fastidio le parole di Wanda Nara, per i tempi e per i modi. E smentisco in modo assoluto che qualche dirigente dell'Inter, e in particolare Steven Zhang, abbia invitato a Icardi di restare. La nostra stategia è precisa e l'abbiamo comunicata nei tempi giusti. Andremo avanti fino alla fine e nessuno dell'Inter può stravolgere questa linea comune".

Insomma, nulla di nuovo. Con il club lombardo che, da tempo, ha deciso di privarsi del suo ex capitano. Il quale, tuttavia, non sembra intenzionato a lasciare la Pinetina. Dopo non aver accettato le proposte di e , e con la alle prese con problemi di abbondanza, aumentano sempre di più le possibilità di una permanenza da separato in casa.