L’Inter vola anche grazie a Calhanoglu: è già in doppia cifra in campionato in fatto di assist

Quando la scorsa estate l’Inter lo ha accolto, sono stati in molti a chiedersi se Hakan Calhanoglu sarebbe effettivamente riuscito a non far rimpiangere un campione dalle qualità straordinarie come Eriksen.

Approdato in nerazzurro a parametro zero dopo le quattro annate vissute al Milan, in realtà non solo non ha avuto grandi difficoltà nel somatizzare il trasferimento da una sponda all’altra di Milano, ma si è fin da subito guadagnato uno spazio importante.

Simone Inzaghi gli ha concesso immediatamente fiducia e il centrocampista turco sta ricambiando con numeri importanti. Alle sette reti sin qui messe a segno in trenta partite di campionato, vanno infatti aggiunti ben dieci assist, gli ultimi dei quali hanno consentito a Dumfries e Lautaro Martinez di aprire e chiudere le marcature contro la Roma.

E’ la prima volta che Calhanoglu riesce a spingersi fino alla doppia cifra, in termini di passaggi vincenti, in una singola stagione in uno dei cinque migliori campionati europei e da quando la Serie A è tornata a venti squadre, è solo il terzo giocatore dell’Inter ad avercela fatta in un singolo torneo (a quota dieci sono arrivati anche Stankovic nell’annata 2006/2007 e Candreva nella stagione 2016/2017).

L’assist è d’altronde sempre stato uno dei marchi di fabbrica della casa e lo dimostra un altro dato importante: dal suo arrivo in Serie A nel 2017, nel ha sfornati ben 41. Meglio di lui in Italia ha fatto solo Luis Alberto con 44.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel corso di questo campionato solo Berardi ha garantito più assist (11), mentre come lui è arrivato in doppia cifra Milinkovic-Savic.

Se si guarda invece ai migliori campionati europei in generale, primatista assoluto è Thomas Muller (fresco campione di Germania per l’ennesima volta con 17), seguito da Mbappé con 14.