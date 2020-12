Inter-Bologna, le formazioni ufficiali: gioca Sanchez

Antonio Conte scelte Sanchez al posto di Lautaro, con Hakimi e Perisic sulle fasce. Bologna con la difesa a tre.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Medel, Danilo, Tomiyasu; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Soriano, Hickey; Barrow; Palacio.

Ancora in corsa in per un posto negli ottavi, l' prova ora ad avvicinare i cugini del in classifica: di fronte ai nerazzurri c'è il di Mihajlovic, desideroso di alzare l'asticella e puntare a qualcosa in più rispetto alla salvezza.

Conte si affida a Sanchez insieme a Lukaku, Lautaro Martinez parte dalla panchina. Perisic e Hakimi sono gli esterni, con Vidal, Brozovic e Gagliardini interni. Davanti ad Handanovic giocano Skriniar, De Vrij e Bastoni. Darmian, Young e Ranocchia fuori.

Il Bologna risponde con la difesa a tre, nonostante le smentite di Mihajlovic. Palacio e Barrow in attacco, Soriano parte a centrocampo ma è pronto a fare il trequartista. Hickey e De Silvestri giocheranno a tutta fascia. Medel ritorna in campo e lo fa in difesa.