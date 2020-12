Inter-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inter e Bologna si affrontano per la decima giornata di Serie A: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

INTER-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 5 dicembre 2020

5 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Hanno conquistato i tre punti nell'ultimo turno di campionato giocato, ora Inter e Bologna cercano conferme così da avanzare verso i rispettivi obiettivi. Per nerazzurri di Conte, lo Scudetto e la zona Champions, per i rossoblù di Mihajlovic la salvezza, per poi provare a qualcosa in più.

Segui Inter-Bologna in diretta streaming su DAZN

Grazie al successo netto contro il i nerazzurri hanno raggiunto quota 18 in classifica, mentre il Bologna ha battuto il di misura salendo a dodici, deciso ad arrivare a quaranta il prima possibile. Per i meneghini distanza da colmare nei confronti dei cugini del , in vetta al torneo.

Altre squadre

Nell'ultimo incontro in il Bologna ha espugnato il campo dell'Inter per 2-1 (match giocato a luglio 2020), mentre i nerazzurri hanno ottenuto il medesimo risultato al Dall'Ara nel novembre 2019. Da una parte è Lukaku il capocannoniere, con sette goal segnati, mentre dall'altra il leader è a sorpresa Soriano con cinque.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Inter-Bologna: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO INTER-BOLOGNA

La gara tra Inter e Bologna di disputerà a San Siro, Milano, sabato 5 dicembre alle ore 20:45. Come di consueto in questo 2020, non ci saranno i tifosi.

Inter-Bologna sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN e gli utenti avranno l'opportunità di seguirla tramite le moderne smart tv, semplicemente collegandosi con l'app presente. In alternativa, sarà possibile usufruire di una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l'app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire il match tra Inter e Bologna previsto sabato anche attraverso il decoder di Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno assistere al match tra Inter e Bologna in diretta streaming su dispositivi come tablet e smartphone semplicemente scaricando l'app per iOS e Android, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN dove poter scegliere l'evento desiderato, dopo aver inserito le credenziali d'accesso.

Gli highlights e il match integrale saranno disponibili dopo il fischio finale.

Goal vi offrirà come sempre la diretta testuale dei match di Serie A, per Inter contro Bologna previsto il racconto delle azioni dei protagonisti in campo in tempo reale.

Sanchez potrebbe partire titolare al fianco di Lukaku lasciando riposare Lautaro Martinez. Vidal al centro con Brozovic e Gagliardini, mentre Barella può rifiatare. Sugli esterni Perisic e Hakimi. Davanti ad Handanovic spazio per De Vrij e Bastoni, con uno tra D'Ambrosio e Skriniar, ma occhio anche a Ranocchia.

Difficilmente Mihajlovic cambierà la squadra che ha battuto il Crotone: l'unica modifica obbligata riguarda la sostituzione dell'infortunato Orsolini con Sansone. Svanberg e Schouten favoriti su Dominguez davanti alla difesa, De Silvestri e Hickey terzini titolari. In porta Skorupski sarà difeso da Danilo e Tomiyasu.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio.