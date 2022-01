Insigne al Toronto: quanto guadagna, contratto e stipendio

La sessione invernale di mercato ha già riservato qualche botto, come il passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto. A partire dal 1 luglio 2022, infatti, l'attuale capitano del Napoli andrà a giocare nel club canadese con cui ha sottoscritto un contratto fino al giugno 2026.

Un addio che non sorprende più di tanto, visto che Insigne ha il contratto con il Napoli in scadenza a giugno 2022 e non è riuscito a trovare un'intesa con i dirigenti azzurro per il rinnovo. Andando al Toronto prosegue la tradizione 'italiana' del club, dove ha militato anche Sebastian Giovinco tra il 2015 e il 2019.

LO STIPENDIO DI INSIGNE

Certamente la scelta di Insigne di accettare la corte del Toronto è stata anche dettata dalle vantaggiose condizioni economiche offerte dal club canadese. Nei giorni in cui la trattativa si è concretizzata, si è parlato di un contratto a 15 milioni di euro netti (11,5 più bonus) a stagione.

In realtà, come riporta 'The Athletic', pare che il capitano del Napoli percepirà 15 milioni di dollari lordi a stagione, ovvero 8,5 milioni di dollari netti (che corrispondono ad una cifra in euro compresa tra i 7 e 7,5 milioni netti).

Al di là di quali siano le cifre reali, certamente per il Toronto si tratta di un 'Designated Player', ovvero di un giocatore tesserato a quelle cifre grazie alla 'Designated Player Rule'. Tale regola, nota anche come 'Beckham Rule', è stata introdotta nel 2021 per permettere ad ogni club di MLS di tesserare fino a tre giocatori che non rientrano nel tetto salariale della squadra (4,9 milioni di dollari).

QUANTO É COSTATO INSIGNE

L'arrivo di Insigne rappresenta un avvenimento storico per il Toronto, autore di un colpo oneroso a livello di ingaggio ma non di cartellino. Come già anticipato, infatti, il capitano del Napoli ha il contratto in scadenza a giugno e quindi è stato acquisito dal club canadese a parametro zero.