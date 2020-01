Roma-Juventus, goal e infortunio: Demiral sostituito

Autore del vantaggio contro la Roma, Demiral è stato sostituito nel primo tempo per un problema al ginocchio.

Dalla gioia al dolore in pochi minuti. Olimpico, . corsara nei primi dieci minuti grazie al goal di Cristiano Ronaldo su rigore e al vantaggio messo a segno dal nuovo titolarissimo bianconero Merih Demiral, costretto ad uscire poco dopo per infortunio.

Demiral ha riportato un problema al ginocchio dopo essere ricaduto male in seguito ad uno stacco di testa. Grande preoccupazione da parte del giocatore turco e da parte dello staff bianconero, ma dopo la paura iniziale l'ex ha anche provato a rimanere in campo.

Per sicurezza però la Juventus e lo stesso Demiral hanno scelto per la sostituzione, visto il forte dolore provato. Ha zoppicato un po', tentando di rimanere in campo, con De Ligt pronto ad entrare ma per qualche secondo dubbioso sull'ingresso o meno.

Alla fine dentro De Ligt e fuori Demiral. Nei prossimi giorni il responso medico, con la Juventus che incrocia le dita. Il giovane difensore classe 1998 è stato tra i migliori interpreti di Madama nelle ultime settimane e un suo grave infortunio portrebbe i bianconeri nuovamente a rivoluzionare il mercato.

De Ligt sembra aver perso il posto da titolare, ma potrebbe tornare imprescindibile a seconda dei tempi di recupero di Demiral. Prima della gara contro la Roma, il ds Paratici aveva escluso la partenza di Rugani, ora ancor più blindato dalla società bianconera in seguito al k.o del 21enne centrale.

Sicuramente sarà Rugani ad essere titolare in Coppa contro l' , resta da capire chi sarà al suo fianco: probabile riposo per Bonucci, con De Ligt possibile compagno del giocatore italiano. Si vedrà nei prossimi giorni, con match previsto per il prossimo mercoledì.