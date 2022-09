Infortunio Theo Hernandez: quando torna e quante partite salta

Infortunio muscolare per Theo Hernandez in casa Milan: l’estero francese ha riportato uno stiramento del lungo adduttore destro.

Il Milan sarà costretto a rinunciare per alcune partite ad uno dei suoi uomini di punta: Theo Hernandez. Il terzino francese infatti ha riportato un infortunio muscolare che gli impedirà di scendere in campo nelle prossime partite.

Un problema, quello occorso al campione rossonero, che arriva in concomitanza della sosta per gli impegni delle Nazionali e la cosa si tradurrà, inevitabilmente, in un minor numero di partite da saltare.

Nella sfortuna quindi, il Milan è riuscito a limitare in qualche modo i danni.

L’INFORTUNIO DI THEO HERNANDEZ

Gli esami ai quali è stato sottoposto Theo Hernadez hanno evidenziato uno stiramento del lungo adduttore destro.

Non si tratta di un problema da poco, ma sulla carta i tempi di recupero dovrebbero essere relativamente ridotti.

Se ne saprà comunque di più tra una settimana, quando il giocatore si sottoporrà a nuovi controlli.

QUANDO RIENTRA THEO HERNANDEZ

I tempi di recupero non sono ancora stati comunicati in via ufficiale, ma la sensazione è quella che Theo Hernandez possa essere costretto ad uno stop di circa tre settimane.

Se la cosa venisse confermata, il suo rientro potrebbe essere programmato per i primi giorni di novembre.

QUALI PARTITE SALTA

Stefano Pioli ed il Milan non potranno certamente contare su Theo Hernandez nelle prossime due sfide.

L’esterno francese quindi salterà la trasferta di campionato sul campo dell’Empoli e quella di Champions League con il Chelsea.

L’obiettivo potrebbe quindi essere recuperarlo per Milan-Juventus, gara in programma l’8 novembre valida per il nono turno di Serie A.