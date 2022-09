Infortunio Szczesny: quando torna e quante partite salta

Il portiere si è infortunato nella partita contro lo Spezia. Escluse fratture e lesioni, i tempi di recupero saranno meno lunghi di quanto temuto.

La sfida contro lo Spezia vinta per 2-0 ha offerto alcuni importanti certezze alla Juventus, da Miretti a Milik, ma per Allegri ci sono anche pessime notizie: Wojciech Szczesny è infatti uscito in barella e con le mani sul volto dopo un brutto infortunio rimediato al 40' del primo tempo.

Il portiere polacco è rimasto a terra dopo un'uscita alta su un corner, ricadendo male. Il suo urlo di dolore ha subito destato grossa preoccupazione

INFORTUNIO SZCZESNY

E’ stata la Juventus a fare il punto sulle condizioni del portiere polacco. Lo ha fatto attraverso una nota ufficiale.

“A seguito del trauma riportato alla caviglia destra, Szczesny è stato sottoposto ad esami radiologici al J|medical che hanno escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose. La sua disponibilità sarà valutata in funzione dell’evoluzione della sintomatologia”.

Un sospiro di sollievo quindi tanto per la Juventus quanto per lo stesso Szczesny. Sono state scongiurate le paure dei primissimi istanti e quindi l’infortunio occorso è meno grave di quanto si potesse temere inizialmente.

QUANDO TORNA SZCZESNY

La Juventus non ha reso noti i tempi di recupero, specificando che la disponibilità del portiere polacco dipenderà dall’”evoluzione della sintomatologia”.

Difficile stabilire quindi quando tornerà effettivamente ad essere abile ed arruolabile e quindi i tempi di recupero vanno da considerarsi come ‘da valutare’.

Quello che è certo è che è stata scongiurata una lunga assenza, visto che gli esami non hanno rivelato fratture o lesioni ai legamenti.

QUANTE PARTITE SALTA SZCZESNY

Szczesny non sarà a disposizione per la prossima partita di campionato con la Fiorentina e non dovrebbe farcela nemmeno per i successivi impegni con PSG (Champions League), Salernitana e probabilmente Benfica (Champions League).

I prossimi giorni diranno di più sul suo rientro in campo, ma è probabile che, al fine di non correre rischi, si possa decidere di sfruttare la sosta per recuperarlo a pieno.

Se le cose andassero così, una data plausibile potrebbe essere il 2 ottobre, giornata nella quale la Juventus sarà impegnata in una gara contro il Bologna.