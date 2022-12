La Sampdoria perde Quagliarella: distorsione al ginocchio, bloccata la cessione di Caputo

L'attaccante blucerchiato rischia di finire la sua stagione in anticipo: da rivedere alla luce dell'infortunio le mosse di mercato della Samp.

Per la Sampdoria è stata senz'altro una stagione molto complessa, quella vissuto fino alla sosta che la Serie A ha affrontato per i Mondiali in Qatar.

I blucerchiati hanno vinto fin qui solo una gara in tutto il campionato, contro la Cremonese a fine ottobre, scivolando inesorabilmente al penultimo posto in classifica, con numeri molto negativi.

Sono solo 6 le reti messe a segno da una formazione guidata prima da Marco Giampaolo e poi da Dejan Stankovic, subentrato allo stesso ex Milan a inizio ottobre.

Un rendimento che rischia di risentire, tra l'altro, di un'assenza importante alla ripresa: nel corso di uno degli allenamenti ad Antalya, sede del ritiro invernale dei blucerchiati, si è fatto male Fabio Quagliarella, come riportato dal sito ufficiale.

"Sul finire del secondo allenamento Fabio Quagliarella ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e sarà sottoposto a esami strumentali nelle prossime ore".

Un guaio che, se confermato nell'entità, rischia di compromettere il prosieguo della stagione dello stesso attaccante, che nel 2023 compirà 40 anni e che ha collezionato fin qui 14 presenze tra campionato e Coppa Italia, senza alcuna rete.

L'infortunio di Quagliarella potrebbe innescare un effetto domino: la Samp, dovesse perdere uno dei suoi elementi offensivi, si troverebbe costretta a frenare il trasferimento di Francesco Caputo all'Empoli, già previsto per la sessione invernale di calciomercato.

Bisognerà riaggiornarsi dopo l'esito degli esami a cui si sottoporrà lo stesso Quagliarella, ma rimane il rischio che la sua stagione possa volgere al termine anzitempo.