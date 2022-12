Ciccio Caputo verso il ritorno all'Empoli: Pjaca può finire alla Sampdoria

L'attaccante, grande ex e idolo dei tifosi empolesi, potrebbe tornare in Toscana già a gennaio. Alla Sampdoria piace Pjaca.

Francesco Caputo, più noto agli appassionati di calcio come Ciccio, può tornare a casa. L'Empoli secondo quanto riporta 'Sky Sport' vuole fortemente l'attaccante già a gennaio.

Caputo d'altronde proprio con la maglia dell'Empoli ha vissuto le stagioni migliori della sua carriera prima in Serie B, dove ha realizzato 26 goal in 41 partite nell'anno della promozione, e poi anche in Serie A segnando 16 goal che però non bastarono per evitare la retrocessione dei toscani.

In questa stagione Caputo ha collezionato 10 presenze con la Sampdoria realizzando solo un goal. Ecco perché da gennaio potrebbe rivestire la maglia dell'Empoli. Il suo trasferimento avverrebbe a titolo definitivo e nell'operazione dovrebbero rientrare un paio di contropartite tecniche gradite ai blucerchiati.

Una di queste, secondo 'Sky Sport', potrebbe essere Marko Pjaca il cui cartellino è ancora di proprietà della Juventus ma che non rientra nei piani dell'Empoli e dunque verrebbe girato dai bianconeri alla Sampdoria.

L'altro nome caldo è quello di Lammers, attaccante che con l'arrivo di Caputo sarebbe ulteriormente chiuso.