Infortunio Quagliarella: quando torna e quante partite salta

Infortunio al ginocchio per Quagliarella che ne avrà per diverso tempo: tutte le info sui tempi di recupero.

Perdita importante per Dejan Stankovic che, oltre alle difficoltà di classifica, deve fare i conti anche con l'infortunio occorso ad uno dei suoi uomini più carismatici: durante il ritiro turco si è infatti fermato Fabio Quagliarella.

L'INFORTUNIO DI QUAGLIARELLA

Dopo una settimana di lavoro in Turchia, il 14 dicembre la Sampdoria ha annunciato che Quagliarella avrebbe lasciato il ritiro e sarebbe stato esentato dal trasferimento da Antalya ad Adana.

"Esentato dal viaggio anche Fabio Quagliarella: gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il capitano hanno evidenziato una lesione legamentosa del ginocchio sinistro che verrà valutata nelle prossime ore dal consulente ortopedico del club. L’attaccante lascerà infatti il ritiro per rientrare in Italia".

Quagliarella ha così fatto rientro in Italia dove si è sottoposto ad un consulto ortopedico che ha escluso la necessità di un intervento chirurgico che, con ogni probabilità, avrebbe chiuso anzitempo la stagione (e forse la carriera) dell'attaccante.

" Intanto Fabio Quagliarella è stato sottoposto in mattinata ad accertamento ortopedico specialistico il quale ha escluso l’intervento chirurgico. Il capitano inizierà fin da subito la fase di riabilitazione del caso".

QUANDO TORNA QUAGLIARELLA

Quagliarella non finirà sotto i ferri e questo 'dettaglio' gli consentirà, di fatto, di tornare in campo prima del termine della stagione: rientro previsto nel mese di marzo o, al più tardi, ai primi di aprile.

QUANTE PARTITE SALTA QUAGLIARELLA

Quagliarella non sarà a disposizione di Stankovic almeno fino alla 24esima giornata di campionato, senza escludere la possibilità che per rivederlo in campo sia necessario un supplemento di tempo. L'ex Torino sarà sicuro assente anche nell'ottavo di finale di Coppa Italia in programma contro la Fiorentina.