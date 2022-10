Infortunio per McKennie: problema al retto femorale, 15 giorni di stop

I bianconeri perdono anche il centrocampista texano: ha rimediato un problema al retto femorale, previsto uno stop di circa due settimane.

La grana infortuni non concede tregua alla Juventus. Dopo il ko di Iling-Junior, infortunatosi contro il Lecce, alla lunga lista delle defezioni a tinte bianconere si aggiunge anche Weston McKennie.

Il centrocampista texano, titolare al 'Via del Mare', era rimasto in campo soltanto per una frazione di gioco prima di essere sostituito dal match winner Fagioli.

L'ex centrocampista dello Schalke 04, infatti, ha lasciato il campo non in perfette condizioni fisiche e gli esami del giorno seguente hanno evidenziato un problema di natura muscolare al retto femorale.

Per il classe 1998 si prospetta dunque uno stop di due settimane che, di fatto, chiude anzitempo il suo 2022 a tinte bianconere, ma che dovrebbe consentirgli di rispondere alla convocazione degli Stati Uniti per i Mondiali in Qatar.

L'infortunio del numero 8 accentua una situazione di emergenza totale in casa Juve con i bianconeri che si apprestano ad affrontare PSG, Inter, Verona e Lazio con la rosa a disposizione ridotta all'osso.