Infortunio Pablo Marí: quando torna e quante partite salta

Il difensore del Monza è ai box dopo l'aggressione subita in un centro commerciale: quando rientra e quali partite salta.

La giornata del 27 ottobre scorso Pablo Marí non la dimenticherà mai: in un centro commerciale di Assago è rimasto vittima di un'aggressione, accoltellato assieme ad altre persone (di cui una è deceduta) da uno squilibrato, bloccato provvidenzialmente dall'ex difensore Massimo Tarantino.

L'INFORTUNIO DI PABLO MARI'

Il difensore spagnolo è stato colpito alla schiena, come riferito dall'amministratore delegato brianzolo Adriano Galliani subito dopo il triste avvenimento.

"Ha dei muscoli lesionati ma la ferita non ha intaccato gli organi vitali. Ha avuto una ferita abbastanza profonda sulla schiena, penetrante, ma non ha toccato organi vitali come polmoni: non è in pericolo di vita. Mi dicono che dovrebbe riprendersi abbastanza rapidamente".

All'indomani dell'aggressione, Pablo Marí è stato operato all'ospedale Niguarda di Milano: si è subito parlato di due mesi di riposo ma, con un po' di anticipo, il 14 dicembre è tornato ad allenarsi assieme ai compagni di squadra.

QUANDO TORNA PABLO MARI'

Il rientro di Pablo Marí è previsto nel mese di gennaio attorno alla metà, ma non è da escludere un'accelerazione sui tempi: occhio, dunque, ad un suo possibile ritorno in occasione della trasferta di Cremona del 14 gennaio, con fari puntati anche sui due precedenti impegni contro Fiorentina e Inter, i primi del nuovo anno.

QUANTE PARTITE SALTA PABLO MARI'

Se i tempi dovessero essere rispettati, Pablo Marí salterebbe anche i match con Fiorentina ed Inter, per poi riprendersi il posto in difesa sul campo della Cremonese. Come detto, però, attenzione alle sorprese.