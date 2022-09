Infortunio per Miretti con l'Under 21: trauma alla caviglia destra per il centrocampista della Juve

Il centrocampista bianconero si è infortunato nel corso di una sessione di allenamento con la Nazionale Under 21.

Non giungono buone notizie per la Juventus dal fronte Nazionali: Fabio Miretti, infatti, ha riportato un trauma alla caviglia destra nel corso di una sessione di allenamento con l'Italia Under 21.

Il classe 2003 sarà dunque costretto a lasciare il ritiro degli 'Azzurrini' agli ordini del ct Nicolato per fare rientro a Torino, dove verranno valutate in maniera approfondita le sue condizioni.

L'ennesimo intoppo, dunque, in casa bianconera con il reparto di centrocampo letteralmente decimato dagli infortuni ad una settimana dal ritorno in campo, in campionato, contro il Bologna nella sfida in programma domenica 2 ottobre all'Allianz Stadium.

In un pacchetto che annovera già i problemi fisici di Locatelli e Rabiot, oltre a quelli del lungodegente Pogba, ora si aggiunge anche lo stop di Miretti.

Il classe 2003, sino a questo punto della stagione, ha collezionato 9 presenze ufficiali, di cui 7 in Serie A e 2 in Champions League.