Napoli, Allarme Milik: non convocato per il Genoa

Milik avverte ancora un fastidio muscolare e non è stato convocato per la partita con il Genoa: a rischio anche per la nazionale polacca.

La situazione in casa non ha pace: dopo la turbolenta settimana fra ritiri, ammutinamenti e comunicati stampa arriva il problema muscolare di Milik. Il bomber polacco, come riportato da 'Il Mattino', sente ancora fastidio e non è stato convocato per la partita di questa sera con il al 'San Paolo'.

Segui 3 gare della Serie A TIM ogni giornata in diretta streaming su DAZN

In un match che rischia di essere fondamentale per gli azzurri, l'assenza di Milik è una pessima notizia. Il polacco, infatti, era in grande spolvero: degli 8 goal segnati dal Napoli nelle ultime quattro di campionato ben cinque portano la firma di Arkadiusz Milik. Per la partita di stasera era uno dei confermatissimi di Ancelotti e avrebbe dovuto agire davanti insieme ad Insigne e uno fra Lozano e Mertens.

A questo punto, con l'assenza del polacco, crescono le possibilità di una maglia da titolare per Mertens al centro dell'attacco partenopeo. Non è da escludere però l'impiego di Llorente da parte di Ancelotti, per dare maggiore peso al reparto offensivo. In ogni caso, lo spagnolo è pronto a subentrare a Mertens a partita in corso. Intanto, è ufficiale il forfait di Milik questa sera e -sempre secondo quanto riportato da 'Il Mattino'- è molto probabile una sua disdetta alla convocazione della nazionale polacca.