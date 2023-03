Infortunio Immobile: quando torna e quante partite salta

Il centravanti biancoceleste ha riportato un infortunio al flessore nella trasferta in casa del Napoli. A rischio la sfida contro la Roma.

Ancora uno stop per Ciro Immobile. Non è certo una stagione fortunata per l'attaccante biancoceleste, alle prese con una serie di problemi di natura fisica.

Il principale riferimento offensivo di Maurizio Sarri era già stato costretto a fermarsi a fine 2022 per via di altri tipi di problemi muscolari.

Ora il tecnico della Lazio rischia di non averlo in una fase cruciale della stagione, con la sua squadra impegnata su due fronti.

L'INFORTUNIO DI IMMOBILE

Immobile ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra nel corso della sfida di campionato vinta dalla Lazio in casa del Napoli.

A riferire le condizioni del numero 9 è la stessa società biancoceleste con un comunicato ufficiale.

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra.

Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".

QUANDO TORNA IMMOBILE

La speranza della Lazio è di riaverlo a disposizione per la sfida contro la Roma in programma da calendario domenica 19 marzo alle ore 18 presso l'Olimpico.

QUANTE PARTITE SALTA IMMOBILE

Il centravanti non sarà a disposizione per la sfida di Conference League contro l'AZ Alkmaar e per quella di campionato contro il Bologna.

A serio rischio anche il ritorno contro gli olandesi, che si giocherà giovedì 16 marzo all'AFAS Stadion.