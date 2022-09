Infortunio Florenzi: quando torna e quante partite salta

Lungo stop per Alessandro Florenzi, infortunatosi durante Sassuolo-Milan e operato in Finlandia sotto la supervisione dello staff medico rossonero.

Sono risultati fatali ad Alessandro Florenzi gli ultimi minuti di Sassuolo-Milan quando, visibilmente dolorante, si è diretto verso gli spogliatoi del 'Mapei Stadium': fin dal principio c'è stato il sentore che si trattasse di qualcosa di grave, confermato in seguito anche dalle mosse della società meneghina sul mercato.

Proprio sul gong, il 1° settembre, è infatti arrivato Sergiño Dest in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona, segno della gravità dell'infortunio rimediato dall'ex terzino della Roma.

L'INFORTUNIO DI FLORENZI

Il Milan ha definitivamente fatto luce sulle condizioni di Florenzi con questo comunicato che esplicita la natura dello stop e, soprattutto, la stima dei tempi di recupero.

"AC Milan comunica che Alessandro Florenzi, durante la partita con il Sassuolo, ha subito un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra che ha reso necessario un intervento chirurgico; l'operazione è stata eseguita questa mattina dal prof. Lasse Lempainen in Finlandia alla presenza del responsabile sanitario del Milan dott. Stefano Mazzoni. L'intervento è perfettamente riuscito e già domani Alessandro rientrerà in Italia per iniziare il percorso riabilitativo. I tempi di recupero per il ritorno alla piena attività sono stimati in cinque mesi".

QUANDO TORNA FLORENZI

Come spiegato nel comunicato, Florenzi dovrà restare fermo ai box per almeno cinque mesi: ciò significa che il ritorno in campo è previsto per inizio febbraio, un mese dopo il termine della pausa invernale della Serie A, costretta a fermarsi per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar (a cui Florenzi non avrebbe comunque partecipato, vista l'assenza dell'Italia).

QUANTE PARTITE SALTA FLORENZI

2022 finito per Florenzi, indisponibile sicuramente per tutte le gare di campionato e Champions League in programma fino ai primi di febbraio, oltre che per gli ottavi di Coppa Italia e gli eventuali quarti: il ritorno potrebbe concretizzarsi nel weekend del 4-5 febbraio 2023, quando si disputerà il derby con l'Inter, oppure una settimana più tardi in occasione dell'impegno casalingo col Torino.