Il laterale della formazione rossonera si ferma in allungo e si tocca la gamba: dolorante, è uscito zoppicante dal campo.

Partita difficile quella del Milan contro il Sassuolo al Mapei Stadium, bloccata sullo 0-0 per tutti e 90 i minuti e con il rischio di andar sotto nel primo tempo, con il rigore di Domenico Berardi parato da Mike Maignan.

Non c'è solo questo, però, nella quarta partita dei rossoneri: nel finale Stefano Pioli ha perso uno dei suoi giocatori difensivi per infortunio.

Alessandro Florenzi si è fermato nel tentativo di frenare un avversario in ripiegamento difensivo, zoppicando e accasciandosi al suolo aspettando l'arrivo dei compagni.

Sono apparse sin da subito preoccupanti le sue condizioni, con il laterale rossonero che si è toccato la gamba, facendo pensare a un infortunio muscolare.

Non è comunque l'unica nota stonata del pomeriggio del Milan, che nel corso della sfida ha visto Simon Kjaer chiedere il cambio, all'80', per un fastidio: al suo posto è entrato Kalulu.

Soccorso dallo staff medico, Florenzi è uscito sofferente dal Mapei Stadium, con Pioli che avendo finito i cambi però non ha potuto effettuare la sostituzione.

Insomma: il parecchio per 0-0, un altro stop in campionato e adesso le condizioni di Florenzi e Kjaer da valutare. Non proprio il giorno perfetto per il Milan.

Nel post partita, Stefano Pioli ha confermato la serietà dell'infortunio ai microfoni di 'Radio Rai':

"Problema muscolare di una certa gravità. E’ un problema".