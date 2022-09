Infortunio Dybala: quando torna e quante partite salta

Paulo Dybala ha avvertito un problema muscolare prima di Roma-Atalanta: quanto dovrà star fermo ora l'attaccante giallorosso.

Non è stata una domenica positiva, per la Roma, quella del 18 settembre. La formazione di José Mourinho è uscita sconfitta dal big match dell'Olimpico contro l'Atalanta, perdendo così l'opportunità di balzare a quota 16 punti in classifica. Prima della partita, invece, i giallorossi avevano rimediato un'altra botta: il problema muscolare che, durante il riscaldamento, aveva costretto Paulo Dybala ad alzare bandiera bianca, accomodandosi in tribuna e lasciando il posto in campo a Matic.

L'INFORTUNIO DI DYBALA

Nessun comunicato ufficiale da parte della Roma, che a ridosso della partita contro l'Atalanta ha solamente confermato il cambio dell'ultim'ora: fuori Dybala, dentro al suo posto Matic. "Si ferma durante il riscaldamento" è stata l'unica indicazione da parte del club giallorosso. Poco dopo si è scoperto che l'ex bianconero ha dovuto dare forfait a causa di un fastidio al flessore sinistro.

Qualche ora più tardi, in ogni caso, Dybala è regolarmente partito per raggiungere il ritiro dell'Argentina: il ct Lionel Scaloni ha infatti convocato anche lui per le due amichevoli in programma nei prossimi giorni negli Stati Uniti, rispettivamente contro Honduras (nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 settembre) e Giamaica (nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 settembre).

QUANDO TORNA DYBALA

Non è ancora possibile stabilire con esattezza i tempi di recupero di Dybala: le condizioni fisiche dell'argentino verranno infatti valutate con attenzione dai medici della Selección, e dunque soltanto dopo approfonditi esami di rito si potrà stabilire l'entità dell'infortunio del giocatore. Possibile che l'ex juventino lasci il ritiro della Nazionale e faccia ritorno in Italia per continuare a Roma il proprio percorso di recupero.

QUANTE PARTITE SALTA DYBALA

Allo stesso modo, bisogna attendere l'esito degli esami che Dybala effettuerà con la Nazionale argentina per capire se l'attaccante della Roma dovrà saltare una o più partite di campionato. La speranza del club giallorosso è che le due settimane che intercorrono dal momento del problema muscolare al ritorno in campo, in programma sabato 1° ottobre, possano rappresentare un tempo di recupero sufficiente. Anche perché la prossima partita che attende la formazione di Mourinho, peraltro squalificato, è la supersfida di San Siro contro l'Inter.