Infortunio Dodo: quando torna e quante partite salta

Il terzino destro della Fiorentina ha riportato un infortunio muscolare nel sesto turno di campionato: rischia uno stop non breve.

E’ stato forse l’acquisto più importante tra quelli messi a segno dalla Fiorentina nel corso della sessione estiva di calciomercato, ma per diverso tempo non potrà dare il suo contributo in campo.

Dodo è stato tra i pochi giocatori gigliati che in questa primissima fase di stagione hanno garantito un buon rendimento con continuità. L’esterno brasiliano, nonostante venisse da mesi inattività, ha impiegato pochissimo tempo ad avvicinarsi ad una buona condizione e a comprendere un sistema di gioco per lui totalmente nuovo.

Nella sfida valida per il sesto turno di campionato, giocata l'11 settembre sul campo del Bologna, ha riportato un infortunio che lo costringerà ai box. Per Vincenzo Italiano si tratta di una perdita importantissima, soprattutto in un momento nel quale la sua Fiorentina sta faticando non poco.

A rendere l’assenza del brasiliano ancor più pesante sarà ovviamente un calendario fittissimo che non concede pause.

L’INFORTUNIO DI DODO

Dodo si è infortunato al 45’ di Fiorentina-Bologna. Dopo essersi liberato del pallone, si è subito accasciato al suolo facendo intendere di aver riportato un problema muscolare. L’esterno brasiliano ha provato a rialzarsi, ma è parso fin da subito chiaro che faceva fatica anche solo ad appoggiare il piede destro a terra, tanto che ha dovuto lasciare il campo in barella.

E’ stata la Fiorentina, successivamente, a svelare quale è stato il problema riportato.

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Dodo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare al gemello mediale della gamba destra. Il calciatore verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici nei prossimi giorni per valutare l'entità dell'infortunio”.

QUANDO TORNA DODO

La Fiorentina non ha reso noti i tempi di recupero, ma secondo quelle che sono le prime voci, quello di Dodo sarà uno stop abbastanza lungo.

Si teme infatti che possa essere costretto a restare lontano dai campi di gioco per più di un mese.

QUANTE PARTITE SALTA DODO

Qualora Dodo dovesse essere indisponibile per un mese circa, le partite saltate sarebbero almeno sette. Non giocherebbe infatti contro il Basaksehir (Conference League), il Verona, l’Atalanta, l’Heart of Midlothian (Conference League), Lazio, ancora Heart of Midlothian e Lecce.

Potrebbe rientrare dunque in campo per Fiorentina-Inter o, più probabilmente, per Fiorentina-Basaksehir, match in programma il 27 ottobre valido per la quinta giornata della fase a gironi della Conference League.